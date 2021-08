사조대림, '해표 멸치육수 티백·닭고기육수 티백' 2종 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 종합식품기업 사조대림은 해표 '멸치육수 티백'과 '닭고기육수 티백'을 출시했다고 2의 2종이다.

'해표 티백조미료' 2종은 옥수수 전분으로 만든 생분해필터와 국내산 원료를 사용했다. 또한 추출이 빠른 친환경 티백을 개별 포장지에 담아 집에서뿐만 아니라 여행이나 캠핑 등 야외에서도 사용하기 간편하고 위생적이다.

'해표 멸치육수 티백'은 건조된 국산 멸치와 다시마를 비법채소 농축액으로 버무려 깊고 진한 육수를 우려 낼 수 있는 티백조미료다. '해표 닭고기육수 티백'은 국산 닭을 우려내 만든 육수 분말 티백조미료로, 단순 분말 혼합이 아닌 치킨 농축액을 분말과 혼합 후 건조과정을 거쳐 만든 닭고기 육수 분말이다. 여기에 따뜻한 바람에 건조한 국산 파, 양파, 마늘, 당근으로 만든 후레이크와 닭고기 분말을 함께 담았다.

사조대림은 2019년 해표 ‘멸치디포리 다시팩’과 ‘야채 다시팩’, ‘얼큰 다시팩’, ‘딱새우해물 다시팩’, ‘고랭지통무 다시팩’ 등을 잇달아 출시하며 라인업을 확장해왔다. 회사 측은 "이번 신제품 출시는 확대되는 자연조미료 시장, 그 중에서도 티백조미료의 성장세가 꾸준히 이어지며 조미료 시장의 대세로 자리잡아 가는데 따른 것"이라고 설명했다.

