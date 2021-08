롯데유통사업본부 남부지사, '영세점포 리스토링 캠페인' 진행

ESG 경영 실천…"소상공인 상생 노력 앞장"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데유통사업본부 남부지사는 26일 서울 강남구 '도곡홈마트'를 찾아 '영세점포 리스토링(Re-Storing) 캠페인'을 진행했다고 밝혔다.

'영세점포 Re-Storing 캠페인'은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 고령의 점주가 운영하는 영세점포 중 제품 및 진열관리에 어려움을 겪고 있는 곳을 선정, 컨설팅을 제공하고 제품 재진열 및 매장 청소 등을 진행하는 활동이다.

이번 캠페인은 코로나19 장기화로 폐점하는 점포가 늘면서 영세점포들이 쾌적한 환경에서 점포를 운영할 수 있도록 지원하기 위해 기획됐다. 롯데유통사업본부 남부지사는 지난 3월 영등포구 소재 '우리마트'를 시작으로 월 1회 정기적으로 이 활동을 진행하고 있다.

위성규 롯데유통사업본부 남부지사장은 "코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인들에게 전문적인 제품 진열, 판촉 등을 돕는 활동을 해 유익한 시간이었다"며 "앞으로도 소상공인들과 상생을 위해 지역 중소매장을 지속적으로 찾아 리스토링 활동을 별일 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr