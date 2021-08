경기소방, 청각 장애인 '수어(手語)'로 재난신고 가능해진다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 청각 장애인들이 문자 대신 수어(手語)로 신속하게 화재 등 재난 신고를 할 수 있게 된다. 그동안 청각 장애인들은 대부분 문자를 통해 119에 전화를 하다 보니 시간 지체 등 어려움이 많았다.

경기도 소방재난본부는 청각장애인 대상 소방서비스를 강화하기 위해 손말이음센터와 3자 영상통화 연결 시스템을 구축했다고 26일 밝혔다.

3자 영상통화 연결 시스템은 청각장애인이 119로 신고하면 신고를 받은 경기소방본부 재난종합지휘센터에서 바로 손말이음센터 수어통역사와 연결해 3자 통화를 통해 보다 정확한 상황 파악과 신속한 대처가 가능한 시스템이다. 손말이음센터는 청각 및 언어장애인이 자유롭게 의사소통할 수 있도록 통신중계서비스를 지원하는 국가기관이다.

그간 청각장애인들은 119로 전화를 걸면 문자를 이용한 재신고 안내를 통해 문자 메시지로 신고가 가능했다. 하지만 긴박한 순간에 문자 전달력 한계로 자세한 현장상황 파악에 어려움이 따르는 등 불편함을 겪어 왔다.

경기소방본부는 이와 함께 상황근무자들이 청각장애인과 기초적인 수어대화가 가능하도록 이달 말 개정ㆍ발간하는 '2021년 119상황관리 가이드라인'에 필수 119수어언어 10문장을 직접 선별ㆍ반영할 계획이다.

조창래 경기소방본부 재난종합지휘센터장은 "3자 영상통화 시스템 구축을 통해 청각장애인들이 문자 메시지를 이용해 신고하는 불편함을 해소하고 보다 신속한 출동이 가능하게 됐다"며 "장애인들의 안전수준을 한층 끌어올린 것으로 앞으로도 장애인 재난안전 지원체계 구축에 힘쓰겠다"고 강조했다.

한편 올해 7월까지 경기소방본부 재난종합지휘센터에 접수된 청각장애인 신고는 구급 12건, 문의ㆍ안내 16건, 구조 1건, 오접속 8건 등 총 37건으로 집계됐다. 문자메시지(SMS)를 이용한 문자 신고가 대부분이었다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr