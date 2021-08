강석화 경기소방학교 교수 '전국 교육훈련 경연대회' 우수상

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 전국 소방공무원 대상 교육훈련 경연대회에서 경기도 소방재난본부 소속 경기도소방학교 강석화 교수(소방위)가 우수상을 받았다.

경기소방본부는 25일 강 교수가 중앙소방학교 주관 '제26회 전국 소방공무원 교육훈련 경연대회'에서 연구개발 분야 우수상을 수상했다고 밝혔다.

소방공무원의 교수 역량 개발 및 우수 연구성과 공유ㆍ확산을 위해 진행된 이번 대회에는 전국 소방학교 및 본부 총 10팀이 참가해 실력을 겨뤘다.

평가는 교육과정 개발ㆍ운영 등에 대한 연구 결과를 제출해 전문 심사위원들이 실제 교육훈련기관에서 활용 가능한지 등을 평가하는 방식으로 진행됐다.

강 교수는 '가상현실(VR) 기반 소방교육훈련의 지휘역량 강화 영향요인 실증분석(퍼실리테이터 매개효과를 중심으로)' 주제의 연구논문으로 우수상(행정안전부장관)을 받았다.

강 교수는 "동료들의 지원과 격려로 좋은 결과가 있었다고 생각한다"며 "이번 수상을 계기로 앞으로도 더욱 연구하고 노력하는 교수가 되겠다"고 수상 소감을 전했다.

강 교수는 올 하반기 국가공무원인재개발원이 주관하는 '제39회 공공HRD콘테스트'에 참가하게 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr