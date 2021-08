무안소방서, 화재대응역량 강화 훈련 성과측정

국민의 안전을 먼저 생각하며 여념 없이 구슬땀

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 무안소방서(서장 박의승)는 지난 24일부터 25일 이틀에 걸쳐 화재대응 팀 단위 전술, 진압기법 및 인명 구조기술 등에 대한 ‘현장 대원 화재 대응능력 강화 교육·훈련 성과측정’을 실시했다고 밝혔다.

이번 훈련·평가는 다변화되고 대형화돼가는 화재 상황에 효율적이고 신속하게 대처할 수 있는 진압 능력 향상을 위해 실시된 것으로, 지난 7월 1일 새로 부임한 박의승 서장의 강한 의지가 반영된 것이다.

특히 이번 훈련·평가를 위해 실물 크기의 훈련용 방화문을 제작해 전 직원이 직접 지렛대 및 동력절단기 등을 이용하고 개방하는 등 실제와 같은 현장 상황을 연출·평가할 수 있도록 했다.

무안소방서는 4개 안전센터, 1개 구조대를 15개팀(1개 팀 5명)으로 편성해 신속한 출동, 초기 화재 상황 판단, 효율적 지휘, 다량 주수, 화재진압 및 인명구조 등을 중점적으로 평가했다.

앞으로 11월까지 매월 1회, 총 4회 실시할 예정으로 화재 대상과 상황을 매회 다르게 해 상황 변화에 신속 정확하게 대응할 수 있도록 진행될 예정이다.

무안소방서장은 “선진국의 진압기법과 다양한 화재사례를 끊임없이 연구하고 교육하며 국민의 재산과 생명을 지키는 안전지킴이로서 해야 할 역할에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr