광주 서구, 내달부터 ‘자전거 이동수리센터’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 자전거 이용 활성화를 위해 내달 1일부터 오는 11월 30일까지 ‘하반기 찾아가는 자전거 이동수리센터’를 운영한다.

25일 서구에 따르면 ‘자전거 이동수리센터’는 자전거 수리 전문가 3명이 18개 동의 주요 아파트, 동 행정복지센터 등 지정장소를 순회 방문해 무상으로 자전거 안전점검 및 경정비 서비스를 제공하는 사업이다.

서구는 지난해 74회 1,759건, 올해 상반기에는 50회 1062건을 수리하는 등 이용자가 증가하고 있음에 따라, 하반기에도 50회를 운영해 주민편의를 증진하고 자전거 이용을 활성화해 나갈 계획이다.

동별 세부일정은 서구청 홈페이지 고시공고란에서 확인 가능하며 이용을 희망하는 주민은 매주 4회(화·수·목·금) 오전 9시 30분부터 오후 3시까지 신청 접수하면 된다.

코로나19로 인해 마스크 미착용 및 접수대장 미작성 시에는 이용이 불가하며 자세한 사항은 기후환경과로 문의하면 된다.

서구 관계자는 “친환경 녹색 교통수단인 자전거를 많은 주민들이 이용할 수 있도록 자전거 이동수리센터 뿐만 아니라, 주민 자전거교실 운영 등 다양한 자전거 활성화 시책을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr