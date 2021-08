고창군 ‘미래전략계획 수립 연구용역 최종보고회’ 개최

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군(군수 유기상)이 4차 산업혁명과 포스트 코로나에 대응한 미래전략 계획을 수립해 관심이 집중되고 있다.

25일 군에 따르면 이날 오후 종합상황실에서 ‘2040 고창군 미래전략계획 수립 연구용역 최종보고회’를 열었다.

군은 미래전략계획 수립을 위해 지난해 6월부터 각 분야 전문가들로 구성된 자문위원회를 꾸리고 10여차례의 자문회의 등을 거쳤다.

용역은 고창의 비전으로 ‘청정으로 살아 어우러지는 고창’을 설정했다.

이를 통해 인구, 경제, 산업·기술, 농업·농촌, 생태·문화·관광, 생활체육, 평생교육, 사회복지, 행정·소통, 보건 및 포스트 코로나19 대응 등 11개 분야에 대한 정책추진방향 등을 제시했다.

군은 향후 기후변화에 따른 식량위기에 대응해 한반도 안전 먹거리 창고의 역할을 수행한다.

특히 대도시 주변의 지리적 이점을 살려 신선식품을 가장 빨리 배송할 수 있는 물류거점으로 키워 낼 계획이다.

이미 가시적 성과가 드러난 생태관광, 해상풍력, 어촌개발 산업 등을 고창의 미래 경제성장을 견인하는 전략산업으로 선정해 육성할 계획도 밝혔다.

군은 이번 미래전략계획을 토대로 미래에 군이 당면한 여러 현안들에 대한 단계별, 분야별로 전략적인 미래정책을 발굴해 군의 지속가능한 발전과 군민들의 삶의 질 제고를 위해 노력할 계획이다.

유기상 군수는 “미래전략계획으로 군이 당면한 현안 문제를 직시하고 미래발전을 위한 장기적 정책이 수립 될 것을 기대된다”며 “급속하게 변화하는 상황속에서 선제적인 대응을 통해 군민이 행복한 군을 만들어 나가겠다”고 말했다.

