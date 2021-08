"국회의원들 다 받았는데…우리도 부동산 검증" 대선주자들 한 목소리

권익위서 국회의원 507명 부동산 전수조사

여야 대권주자도 '부동산 검증' 촉구 목소리

홍준표 "대권후보 하려면 검증 다 받아야"

최재형 "국민적 분노 감안…솔선수범 해야"

정세균 "지도자는 깨끗해야 한다"

[아시아경제 임주형 기자] 국민권익위원회(권익위) 전수조사로 여야 국회의원들의 부동산 투기 및 불법 거래 의혹이 수면 위로 부상한 가운데, 대권주자들도 '부동산 검증'이 필요하다는 목소리가 커지고 있다. 부동산 문제에 대한 국민의 분노가 큰 만큼 대선주자들이 모범을 보일 필요가 있다는 지적이 나온다.

'대선주자 부동산 검증'의 첫 테이프를 끊은 후보는 홍준표 국민의힘 의원이다. 홍 의원은 지난 23일 국민의힘 대전시당에서 열린 기자간담회에서 "여야를 막론하고 모든 대권 후보와 그 가족이 부동산 검증을 받아야 한다"며 "국회의원들은 다 받았는데 대선 후보를 하려는 사람이 검증을 안 받으면 안 된다"라고 강조했다.

이어 "제 기억으로는 부동산 검증을 받은 후보는 이낙연 후보뿐"이라며 "저도 무소속으로 있을 때 자진해서 검증 신청을 했고, 검증을 받겠다"라고 덧붙였다.

또 다른 국민의힘 대선주자인 최재형 전 감사원장 또한 "찬성한다"며 동의의 뜻을 전했다.

최 전 원장은 이날 페이스북에 쓴 글에서 "부동산 투기로 인한 국민적 분노를 감안하면 대선주자로 나온 분들이 솔선수범해야 한다"면서 "국민 앞에서 검증을 받는 게 좋겠다"라며 이같이 말했다.

야당을 중심으로 대선 주자의 부동산 검증을 촉구하는 목소리가 커진 가운데, 여당에서는 정세균 전 국무총리가 필요성을 강조하고 나섰다.

정 전 총리는 24일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "이참에 여야 모두 부동산 검증을 제대로 하자. 저는 줄곧 클린검증단 설치 등 대선후보들에 대한 공개 검증을 주장해 왔다"고 말했다.

이어 "지도자는 깨끗해야 한다"라며 "당당하게 국민의 검증대 위에 서겠다"라고 강조했다.

한편 권익위는 지난 23일 국민의힘을 비롯해 정의당, 국민의당, 열린민주당, 기본소득당, 시대전환 등 소속 국회의원과 그 배우자 및 직계존비속 등 총 507명의 부동산 거래를 전수조사한 결과를 발표했다. 앞서 지난 6월 더불어민주당 대상 조사에서도 12명의 의원이 적발된 바 있다.

권익위에 따르면, 이번 조사에서 국민의힘 소속 국회의원 중 12명이 본인 혹은 가족의 부동산 거래 과정에서 법령위반 의혹 소지가 적발됐다. 국민의힘 대선 후보 경선에 참여한 윤희숙 의원 또한 명단에 포함돼 있었다.

이와 관련, 이준석 국민의힘 대표는 24일 오후 국회에서 열린 긴급최고위원회의를 마친 뒤 기자회견에서 "강기윤, 이주환, 이철규, 정찬민, 최춘식, 한무경 등 일부 의원에 대해 만장일치로 모두의 뜻을 모아 탈당과 함께 수사에 적극 협조할 것을 요구하기로 했다"고 밝혔다.

