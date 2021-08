[아시아경제 임혜선 기자] 블랙진생코리아는서울 양천구 솔빛한방병원과 24일 업무 협약을 체결했다.

양 사는 업무협약을 통해 건강한 다이어트에 대한 노하우의 공유와 함께 미용과 건강을 동시에 챙길 수 있는 방안에 대한 공동연구를 진행하기로 했다. 또한 블랙진생코리아는 흑삼 제품인 블랙시크릿 제품을 솔빛한방병원에 공급한다.

