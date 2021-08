디지털 전환 과제풀기… 금융·유통 연합작전

은행권, 편의점·쇼핑업계와 제휴

"생활 밀착형 서비스 개발·MZ세대 유치 효과"

[아시아경제 박선미 기자]오프라인 중심으로 성장해왔던 금융과 유통업계가 ‘디지털전환’ 이라는 공통 과제를 마주하고 합종연횡 중이다. 금융과 유통의 결합을 통한 생활 밀착형 금융서비스는 디지털 시대에 익숙한 MZ세대 유치에 효과를 낼 것이란 기대감이 크다.

25일 금융권에 따르면 은행을 중심으로 업계 전반에 유통사와의 업무제휴가 활발하다. 신한은행은 오는 10월 편의점과 결합된 미래형 금융점포 테스트베드를 오픈할 예정이다. 테스트 차원에서 우선 1개점을 운영한 후 반응이 좋을 경우 향후 대상을 확대한다는 계획이다. 미래형 금융점포인 만큼 편의점에서는 인공지능(AI) 은행원이 금융 서비스를 제공할 예정이다.

신한은행은 이를 위해 지난 5월 GS리테일과 온·오프라인 채널 융합 혁신금융 추진을 위한 업무협약을 체결했다. ▲온·오프라인 채널 융합을 통한 미래형 혁신 점포 구축 ▲편의점을 통한 특화 금융상품 및 서비스 제공 프로세스 구축 ▲MZ세대에 특화된 전자 금융 서비스 개발이 공동으로 추진하는 과제다.

하나은행은 롯데쇼핑과 손을 잡았다. 지난 19일 롯데쇼핑과 디지털사업 공동 추진을 위한 업무협약을 체결한 하나은행은 금융 라이브커머스, 빅데이터 기반 공동마케팅, 제휴상품, 온라인 결제 서비스 등에서 협력할 계획이다. 하나은행은 금융과 유통의 결합을 통해 빅데이터 기반 생활금융 서비스를 계획하고 있다. 생활금융 플랫폼 활성화를 위해 광범위한 고객과 판매 채널을 갖춘 유통업과 협업을 결정한 것이다.

지난달에는 축산물 직거래 플랫폼 미트박스와도 업무협약을 맺었다. 플랫폼 구매대금 지원을 위한 금융서비스, 축산물 할인 구매를 위한 플랫폼 전용카드, 코로나19 등 각종 위험에 대비할 수 있는 무상보험 제공 등 다양한 협력 사업을 진행할 예정이다.

유통사의 광범위한 데이터 결합 시너지

KB국민은행은 지난 7월 GS리테일과 핀테크 도입 등 금융과 유통이 결합한 디지털전환 확대를 위한 업무협약을 체결하고 이달 GS페이를 론칭하는 성과도 냈다. 양사는 업무협약을 통해 ▲GS페이 개발을 통한 핀테크 비즈니스 확대 ▲공동 프로모션 및 홍보 마케팅 협력 ▲데이터 협업을 통한 빅데이터 시너지 창출 등의 공동 사업을 추진하기로 했다.

우리은행은 지난해 말 롯데멤버스와 디지털 금융혁신 업무협약을, 세븐일레븐과는 상생 금융 및 신사업 제휴 업무협약을 맺고 공동 과제를 수행 중이다. 낮은 금리로 제공했던 상생대출을 편의점 창업을 희망하는 예비 경영주까지 대상을 확대해 상품개발을 하고, 은행의 기업금융 노하우와 유통사의 광범위한 데이터를 결합한 맞춤형 공급망금융 상품개발을 본격화하고 있다.

NH농협은행은 생활금융 플랫폼에서 차별화된 고객 가치를 제공하기 위해 농협 유통망을 적극 활용하고 있다. 농협경제지주와 제휴를 통해 은행 애플리케이션(앱) 올원뱅크에서 국내산 축산물을 구매할 수 있는 축산 전문 온라인 쇼핑몰 ‘농협 라이블리(LYVLY)’를 오픈했다.

오상엽 KB금융경영연구소 연구위원은 금융업계가 전통적인 오프라인 산업이라는 많은 유사성을 가진 유통업의 디지털전환 경험으로부터 전략적 시사점을 도출할 수 있다고 밝혔다. 그는 "디지털전환의 핵심이 디지털기술을 활용한 고객 편의성 향상이라는 점에서 금융권은 고객이 쉽고 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있는 디지털 환경 구축이 필요하다"며 "한편으로는 카카오뱅크, 케이뱅크 등 인터넷은행 뿐 아니라 네이버, 쿠팡, 스타벅스 등 이종업계의 금융업 진출에 따른 경쟁 심화에도 대비해야 한다"고 조언했다.

