위메프, 지난달 '슈퍼타임특가' 거래액 35%↑

검색 트렌드·판매 수치 등 객관적 사용자 데이터 활용한 상품 큐레이션 효과

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 지난달 '슈퍼타임특가' 거래액이 전월 대비 35% 증가했다고 25일 밝혔다. 같은 기간 순방문자수도 15% 늘었다.

슈퍼타임특가는 매일 네 번 6개 상품을 특가 판매하는 위메프 대표 '타임딜'이다. 이 코너는 위메프 접속 시 최상단에 고정 노출되며 다음 날 어떤 상품을 판매하는지 미리 공개한다.

슈퍼타임특가 성공 배경엔 검색 데이터를 활용한 상품 큐레이션이 있었다는 분석이다. 상품 선정 단계에서부터 사용자 검색 트렌드를 활용해 타임딜 상품을 결정한다.

선정 단계부터 실시간 급상승 검색어, 판매 수치 등 데이터를 적극적으로 반영하고 큰 폭의 할인을 적용한 한정수량 옵션 상품을 배치해 다른 판매와 차별화를 이뤘다. 한정수량 특가 상품은 온라인 최저가보다 30~50% 할인한 가격에 100~1000개의 정해진 수량만 판매한다. 인기 상품은 판매 시작 10초 내 완판 되기도 한다.

위메프 관계자는 "사용자가 보자마자 고민하지 않고 사고 싶은 위메프만의 큐레이션 타임딜을 구축하는 것이 목표"라며 "사용자 니즈를 철저하게 반영한 큐레이션을 바탕으로 모두가 매일 기대하면서 즐기는 타임특가로 자리매김할 것"이라고 말했다.

