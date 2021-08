컴투스, 위지윅스튜디오 경영권 인수 "콘텐츠 기업 도약"

[아시아경제 부애리 기자] 컴투스가 미디어 콘텐츠 기업 위지윅스튜디오의 경영권을 인수한다고 25일 밝혔다.

컴투스는 1607억원을 투자해 위지윅의 보통주 1127만주를 인수한다. 지난 3월 500만주(450억원)의 지분을 획득한 컴투스는 이번 전략적 투자를 통해 총 38.11%의 지분을 확보하고 위지윅의 최대주주로 경영권을 인수하게 됐다.

위지윅은 세계 최고의 컴퓨터그래픽(CG), 시각특수효과(VFX) 기술로 넷플릭스 '승리호'를 비롯해 국내외 다양한 영화, 드라마 등을 만들어온 콘텐츠 제작사다. 엔피, 래몽래인, 메리크리스마스 등 유력 자회사를 통해 드라마, 영화, 애니메이션, 웹소설 제작부터 배급, 유통까지 아우르는 종합 미디어 콘텐츠 기업이다.

자회사 '엔피'는 메타버스와 연계하는 높은 수준의 가상융합현실(XR) 콘텐츠 제작 역량도 갖추고 있다.

이번 인수로 컴투스는 위지윅의 지식재산권(IP)와 제작 역량을 확보해 글로벌 종합 콘텐츠 기업으로 성장을 가속화한다는 계획이다.

컴투스는 게임과 문화 콘텐츠 전반을 아우르는 국내외 다양한 분야의 유망 기업에 투자를 진행하고 있다. 세계적인 드라마 '워킹데드'의 스카이바운드엔터테인먼트와 국내 스토리 콘텐츠 기업 엠스토리허브, 콘텐츠 기획사 클래버이앤엠, 미디어캔 등의 기업에 대한 투자를 진행해왔다. 최근에는 국내 최대 웹툰 제작사 케나즈와 정글스튜디오를 설립하는 등 디지털 콘텐츠 사업으로 확장에 속도를 높이고 있다.

