LH, 양주고읍 주거전용 단독주택용지 71필지 공급

필지별 면적 218㎡~341㎡, 공급예정가격 3.3㎡당 372만원 수준

9월 6일(신청 및 추첨·당첨자 발표), 9월 13~17일(계약체결)

잠실·강남 40분~1시간 내 진입, 인근 나리공원 등 쾌적한 주거환경

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 경기도 양주고읍지구 내 주거전용 단독주택용지 71필지(1만8738㎡)를 추첨방식으로 공급한다고 25일 밝혔다.

‘주거전용 단독주택용지’는 ‘점포겸용 단독주택용지’와 달리 근린생활시설 등을 건축할 수 없으며 ‘건축법시행령’별표 1호 가목에 의한 단독주택만 건축 가능한 용지이다.

주거전용 단독주택용지의 필지별 면적은 218㎡~341㎡이며, 공급 예정가격은 2억4000만~3억8000만원으로 3.3㎡당 372만원 수준이다. 건축 제한사항은 건폐율 50%, 용적률 100%로, 2층까지 건축할 수 있다.

신청자격은 공고일(2021년 8월 25일) 현재 만 19세 이상인 일반 실수요자이며, LH청약센터를 통해 1인 1필지에 한해 신청할 수 있다. 신청 예약금은 필지별 1000만원이며, 3년 무이자 분할납부 조건으로 대금완납 후에는 즉시 토지사용이 가능하다.

공급 일정은 △신청접수(9월 6일, 오전 10시~오후 4시) △전산추첨(9월 6일, 오후 5시) △당첨자 발표(9월 6일, 오후 6시)이며, 당첨자 계약체결은 9월 13일부터 17일까지 진행된다.

양주고읍지구(14만9000㎡)는 계획인구 2만5000명의 택지개발지구로, 천보산맥과 자연하천 등 뛰어난 자연경관을 갖추고 있으며 지구 북쪽에 지하철 7호선 양주옥정역(예정) 공사가 지난 2019년 말 시작돼 오는 ’25년 개통을 목표로 진행 중이다. 또한, 구리~포천 고속도로 및 3번국도 우회도로, 수도권 제2외곽순환도로 등을 이용하면 잠실까지 40분, 강남까지 1시간 내 진입 가능하다.

특히 이번에 공급하는 주거전용 단독주택용지는 천일홍 축제로 유명한 나리공원과 토리근린공원 등에 인접해 있으며, 활성화된 중심상가 및 근린상가 등에 도보로 접근 가능해 편리하면서도 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

