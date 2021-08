합천군, 2차 통합사례관리 슈퍼비전 회의 개최

관내 지적장애인 한 가구에 대해 여러 연계기관에서 사례관리 진행



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 종합사회복지관 3층에서 사례관리 업무 관계자 10여명이 참석해 ‘2021년 2차 통합사례관리 슈퍼비전 회의’를 했다고 23일 밝혔다.

이날 회의의 외부 전문가로 ‘경기 화성봉담해밀장애인주간보호센터 김병진 센터장’이 초청됐으며 협력 기관으로 가정 행복 상담센터, 합천경찰서, 느티나무부모회, 주민복지과 희망 복지 담당 등이 참석했다.

관내 지적장애인 한 가구에 대해 여러 연계기관에서 사례관리 진행에 어려움을 겪고 있어 그간의 진행 과정과 기관별 개입 방향에 대해 함께 고민하고 경험이 풍부한 외부 전문가의 전문적 지식과 개입기술에 대해 자문받기도 했다.

박은숙 주민복지과장은 “슈퍼비전 회의를 통해 사례관리 업무를 수행하는 담당자들의 역량 강화 및 위기가구에 적절한 서비스를 제공함으로써 통합사례관리 업무지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.

