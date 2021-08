[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 연하나가 근황을 알렸다.

최근 연하나는 자신의 SNS에 사진을 게재했다.

사진 속 연하나는 검은색 비키니를 입고 요트 위에 앉아 우아한 아름다움을 과시하고 있다.

이에 네티즌들은 "일상이 화보"라며 호응을 보냈다.

한편 모델로 활동 중인 연하나는 2018 미스인터콘티넨탈 서울 선, 2018 미스콘티넨탈 코리아 미에 선정되며 이름을 알렸다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr