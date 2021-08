김해시, 태풍 '오마이스' 대비에 총력 … 긴급 현장점검 나서

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 23일 북상 중인 제12호 태풍 '오마이스'로 인한 피해 최소화를 위해 긴급현장점검에 나섰다.

허성곤 시장은 이날 태풍 내습 시 집중호우로 인한 수위 상승이 예상되는 화포천 유역 내 한림배수장을 방문해 태풍 대비 상황을 살폈다.

해당 유역은 면적이 1만3000㏊에 달해 배수 문제 발생 시 대형 피해가 우려되는 만큼 전 행정력을 동원한 적극적인 대응으로 단 한 건의 인명피해와 재난사고가 발생하지 않도록 철저히 준비하고 있다.

이후 허 시장은 조만강 하류부 화목지구도 점검했다.

이곳은 지난 7월 10일 집중호우 때 제방 둑마루까지 수위가 상승하는 등 제방 월류 위험이 있는 지역으로 시는 긴급예비비 1억원을 편성해 1.5㎞ 구간에 톤백 설치를 완료했다.

허 시장은 "하천 제방 월류는 재산상 피해뿐만 아니라 인명피해까지 발생할 수 있는 중대한 사항으로 재해 예방에 최선을 다하라"고 당부했다.

시는 태풍 북상 시 자연재난 표준행동매뉴얼에 따라 대응할 계획이다.

