아시아나 "마일리지로 국내선 타고 20% 돌려받으세요"

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공은 국내선 항공편 이용객들을 위해 마일리지 20% 페이백 프로모션을 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 프로모션은 아시아나항공 홈페이지에서 이벤트 응모 후 국내 노선을 마일리지 항공권으로 발권해 해당기간 내에 탑승하면 공동운항편을 제외한 국내선 전 노선을 대상으로 사용 마일리지의 20%를 페이백 해 준다.

아시아나항공 홈페이지 및 모바일 앱에서 발권 가능하며 판매기간은 8월13일~9월19일 까지, 탑승기간은 8월23일~9월30일이다. 페이백 되는 마일리지는 10월15일 일괄 적립된다.

최다 마일리지 소진 고객 2명에게는 2인 제주도 왕복이 가능한 2만 마일리지가 제공되며 그 외에 추첨을 통해 50명에게도 경품을 제공한다.

아시아나항공은 올해 만료되는 마일리지의 유효기간을 2022년 연말까지 1년 더 추가 연장했다.

아시아나항공 관계자는 "마일리지 페이백 프로모션은 마일리지 소진 확대의 일환으로 기획됐다"며 "고객들에게 다양한 혜택을 제공하고 마일리지 사용처 확대에도 노력하고 있다"고 말했다.

