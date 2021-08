고용부 장관 "내년 대학일자리센터 예산 대폭 확대"

23일 강원대 대학일자리센터 방문

[세종=아시아경제 문채석 기자] 안경덕 고용노동부 장관은 23일 "내년도 대학일자리센터 사업예산을 대폭 확대할 것"이라고 밝혔다.

안 장관은 이날 강원도 춘천시 강원대 대학일자리센터에 방문해 이같이 말했다. 2015년 10월부터 시행 중인 이 사업은 대학교 저학년 학생에게 체계적인 진로취업지원서비스를 제공해 학교와 노동시장을 연계해주는 프로그램이다. 최근 코로나19 확산으로 비대면 서비스로 전환해 온라인 상담, 인공지능(AI) 면접 등 비대면 서비스를 이어가고 있다. 강원대는 2017년부터 참여 중이다.

안 장관은 "대학 재학 시기부터 진로취업지도를 강화하고 일경험, 훈련 등을 연결해주는 센터가 필요하다는 청년 요구가 많다"며 "내년 사업예산을 대폭 확대하고 센터의 기능 강화 및 제도개선 등을 해 센터를 청년고용지원 핵심 인프라로 강화해 나가겠다"고 말했다.

이어 "강원대도 재학생뿐 아니라 지역 청년에게 적극적으로 고용지원서비스를 제공하고, 고용부도 하반기부터 추진하는 '청년고용지원 프로그램' 정책을 대학과 함께 추진해 나가겠다"고 덧붙였다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr