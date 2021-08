서울시, 포스트 코로나 '뉴노멀 관광콘텐츠 개발' 20억 지원

‘서울형 뉴노멀 관광콘텐츠 공모’ 추진… 총 170개사에 최대 1000만~2000만원 사업비 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시와 서울관광재단은 ‘서울형 뉴노멀 관광콘텐츠 공모’ 사업을 시행하고 변화된 관광트렌드에 맞는 뉴노멀 서울관광 콘텐츠 개발에 20억 원을 지원한다고 23일 밝혔다. 이번 관광콘텐츠 공모는 코로나19로 침체된 서울 관광의 위기를 극복하고 다가올 글로벌 관광 시장 재개를 미리 대비하고자 170개사 업체에 사업비를 지원하는 사업이다.

‘서울형 뉴노멀 관광콘텐츠 공모사업’의 신청 자격은 서울에 등록된 일반여행업 또는 국내여행업체로서, 매출액 600억 이하의 중소기업이어야 한다.

주요내용은 참가를 희망하는 업체가 뉴노멀 관광콘텐츠에 관련된 사업계획서를 작성해 제출하면, 선정위원회의 별도 심사를 거쳐 사업기획비와 사업시행비를 지원받을 수 있다.

모집 분야는 협업 분야와 일반 분야로 참가 희망업체는 두 개 분야 중 택일하여 신청할 수 있으며 여행업계 혁신을 위한 ‘협업분야’는 관광콘텐츠 개발을 위해 1개 이상의 관계 업체(기관)와 협업하는 경우 응모가 가능하다.

평가결과 선정된 관광콘텐츠 1건당 협업 분야는 최대 2000만 원, 일반 분야는 최대 1000만 원까지 개발에 필요한 사업비를 지원받을 수 있다. 선정된 업체를 대상으로 총 금액의 30% 사업기획비를 일괄 지급하고, 총 금액의 70% 사업시행비는 업체 집행 후 증빙서류 확인 후 지급한다.

한편 선정된 업체에는 사업비용뿐만 아니라 시장성 제고를 위한 전문 컨설팅과 함께 판로개척을 위한 디지털 전환 및 OTA 플랫폼 수수료(50개사, 업체당 1000만원) 등을 10~12월 중 별도로 후속 지원할 예정이다. 최종 선정업체는 10월 8일 서울관광재단 전용 웹페이지를 통해 개별 통지 예정이다.

최경주 서울시 관광체육국장은 “코로나19의 확산세가 쉽게 잦아들지 않는 우려스러운 상황이지만, 서울관광의 정상화를 위한 발걸음은 계속되어야 한다”면서 “이번 공모사업을 통해 서울 여행업계가 달라진 관광 트렌드에 맞는 관광 콘텐츠 및 스마트 역량을 확보하고, 다가올 회복의 시기에 새로운 기회를 만들어 나가길 기대한다”고 말했다.

