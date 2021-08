▶기세도씨 별세, 장광익(MBN 사회부장, 보도국 국차장)·정희·정숙(BnK컨설팅 이사)·정자·선경씨 모친상, 김각경(두항구조안전기술사 사무소 대표)·김수한(㈜삼진 기술연구소 이사)·유희성(페퍼민트이엔티 대표)·김승동(SK이노베이션 수석연구원)씨 빙모상, 황희연씨 시모상=21일 오후 11시, 이대목동병원 장례식장 6호실, 발인 24일 오전 7시.☎(02)2227-7584

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.