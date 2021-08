신세계푸드 “‘용기형 초간편식’ 7월 판매량 전년比 46%↑”

[아시아경제 문혜원 기자] 신세계푸드는 전자레인지 조리만으로도 간편하고 맛있게 즐길 수 있는 용기형 초간편식의 지난달 판매량이 지난해 같은 달보다 46% 증가했다고 22일 밝혔다.

이 가운데 ‘올반 짬뽕 왕교자’ 전자레인지 전용제품은 한 달간 3만개가 판매되며 118% 늘었다.

경양식 맛집 구슬함박과 손잡고 전자레인지 전용제품으로 선보인 ‘올반 구슬함박 스테이크’는 65%, 용기에 물을 붓고 2분간 렌지업 한 후 물을 버리고 얼음과 소스, 고명, 와사비장을 섞어 즐기는 ‘올반 메밀소바’는 59% 늘며 용기형 초간편식 성장세를 이끌었다.

신세계푸드는 용기형 초간편식 인기는 코로나19가 장기화로 집에서 음식을 만들어 먹는 횟수가 늘면서 전자레인지 조리만으로도 간편하게 즐기는 트렌드가 확산되고 있기 때문이라고 분석했다.

신세계푸드는 신제품을 선보이며 용기형 초간편식 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

먼저 용기형 초간편식 1인용 ‘올반 구슬함박 스테이크’는 가족단위 고객을 위해 함박스테이크 8개, 데미그라스 소스 8개로 구성한 대용량 제품으로 이마트 트레이더스를 통해 판매하고 있다. ‘올반 깐풍닭강정’, ‘올반 찹쌀 꿔바로우’ 등도 편의점 CU에서 선보였다. ‘올반 국물떡볶이’, ‘올반 매콤달콤 쫄볶이’ 등도 편의점 이마트24를 통해 출시했다.

