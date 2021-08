GS샵, 31일까지 못난이 농산물 활용한 '채식 레시피' 공모전

[아시아경제 조인경 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 31,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 492,215 전일가 31,900 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 새벽배송 넘어 … '즉시 배송'으로 유통 톱티어 도전장GS리테일 "컴바인드 딜리버리 주식 30만주 인수…지분율 30%"GS리테일, 간편결제 'GS페이' 론칭 … 온·오프 커머스 시너지 확대 close 이 운영하는 GS샵이 지구와 채식을 사랑하는 사람들을 위한 '채식 레시피' 공모전을 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 GS샵이 환경재단과 함께 진행하는 사회공헌 사업 '에코크리에이터 다채로운 식탁'을 통해 자원 순환의 취지를 살리고자 진행하는 활동으로, 일반적인 경로로 판매되지 않는 못난이 농산물(잉여 농산물)을 활용한다. 전문 셰프와 시민이 참여해 다양한 레시피를 개발한 후 '지구를 구하는 한 끼'를 지향하는 '아워플래닛(our planEAT)과 함께 총 3000명분의 친환경 채식 꾸러미를 제작해 취약계층에 배포할 예정이다.

공모전에 참여하기 원하는 고객은 오는 31일까지 공식 홈페이지에서 신청하면 된다. 9월3일부터 17일까지 투표를 진행한 후 24일 최종 우수 레시피를 선정해 발표할 계획이다.

'지구를 위한 채식 한 상' 1명에게는 상금 100만원과 친환경 주방용품을, '다채로운 채식 한 상' 4명에게는 상금 각 50만원과 친환경 주방용품을, '즐거운 채식 한 상' 5명에게는 친환경 주방용품을 증정한다. 레시피 투표에 참여한 모든 참여자에게는 우수 채식 레시피북을 온라인으로 발송한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr