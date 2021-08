"5兆 5G전용망 시장 선점" SKT, 국내 5G 장비사 맞손

엔텔스·에치에프알과 MOU 체결

글로벌 5G 전용망 시장규모 5조원 전망

5G망 제공 이후 5G MEC까지 한번에

현장 맞춤형 '올인원엣지' 솔루션 제공

[아시아경제 차민영 기자] 전세계 5G 전용망 수요를 타고 개화하는 5G MEC(모바일에지컴퓨팅) 시장을 선점하기 위해 SK텔레콤이 국내 5G 통신장비사들과 손을 맞잡았다. 5G 전용망을 일회성으로 제공하는데 그치지 않고 5G MEC 서비스까지 한꺼번에 제공하는 현장 맞춤형 '올인원엣지' 솔루션을 제공한다.

5G 전용망·5G MEC 통합 솔루션 제공

SK텔레콤은 국내 5G 통신장비사인 에치에프알, 엔텔스와 이 같은 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

5G MEC은 서비스 이용자와 가장 가까운 기지국에 소규모 데이터센터를 별도로 배치해 초저지연 통신을 제공하는 기술이다. 전세계 주요국이 5G 전용망 상용화에 나서면서 함께 주목받고 있는 기술이다. 시장조사기관 옴디아는 글로벌 5G 전용망 시장 규모가 2025년 약 46억달러(약 5조4000억원)에 이를 것으로 예상한 바 있다.

이번 협력으로 SK텔레콤은 5G MEC 신규 상품을 개발하고 사업을 총괄한다. 에치에프알은 글로벌 네트워크 연동 기능을 구축하고 해외 판매 채널을 가동하며, 엔텔스는 5G MEC 플랫폼 개발, 서비스 유지보수 및 고객 지원을 담당할 예정이다.

SK텔레콤, 에치에프알, 엔텔스는 5G 전용망을 운영하거나 도입 예정인 해외 기업과 공공기관을 대상으로 맞춤형 5G MEC 솔루션을 제공하는 기업간(B2B) 사업을 전개할 예정이다. 가령 스마트팩토리를 구축하기 위해 5G 전용망 주파수를 할당 받은 제조 기업이 통신 인프라 구축에 어려움을 겪고 있다면, SK텔레콤-에치에프알-엔텔스가 맞춤 5G MEC 장비와 소프트웨어를 설계·구축하고 유지보수 서비스까지 제공하는 개념이다.

원격 네트워크 연동과 에지컴퓨팅 기능이 결합된 올인원에지 솔루션을 통해 일회성으로 기술을 공급하는데 그치지 않고 통신망 구축·운영 경험이 없는 기업이 보다 손쉽게 5G 전용망과 5G MEC 서비스를 한꺼번에 도입할 수 있도록 지원한다는 구상이다.

각사 해외 고객망 활용

SK텔레콤은 선제적으로 개발한 5G MEC 플랫폼을 바탕으로 해외 빅테크 기업들과 협력을 확대하고 있다. 국내에선 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 등 클라우드 기업들과 하이브리드 MEC 클라우드 플랫폼을 구축하고 있다. 또 도이치텔레콤, 싱텔, NTT도코모 등 9개 글로벌 통신사와 함께 '텔레콤 에지 클라우드 TF'를 운영하는 한편 아시아, 중동, 아프리카 지역 최대 통신사 연합체인 브릿지 얼라이언스 내에서 5G MEC 기술 협력 프로젝트를 이끌고 있다.

에치에프알은 5G 전용망 통신장비를 전세계 고객사에 제공하고 있다. 또 미국, 일본의 해외 지사를 통해 버라이즌, AT&T, NTT도코모 등에 5G 통신장비를 공급하고 있다. 엔텔스는 AT&T, Celcom, M1 등 해외 각국의 통신사에 5G 솔루션을 공급 중이며 최근 스마트팩토리, 스마트빌딩 관련 5G 솔루션을 개발해 국내외 고객사에 제공하고 있다.

하형일 SK텔레콤 코퍼레이트2센터장은 "5G 상용화 전부터 선제적으로 개발해 온 5G MEC가 5G 전용망의 필수 기술로 주목 받고 있다"며 "국내 대표 5G 통신장비사와 손잡고 글로벌 5G MEC 시장을 선점하겠다"고 밝혔다. 김윤 SK텔레콤 CTO는 "스마트팩토리, 로봇 등 New ICT 산업이 5G MEC를 기반으로 빠르게 성장할 것으로 기대한다"며 "전세계 다양한 기업과 공공기관을 대상으로 인더스트리 특화 서비스가 적용된 5G MEC 솔루션을 제공할 계획"이라고 강조했다.

정종민 에치에프알 대표는 "5G 커넥티비티와 MEC 컴퓨팅 기술이 기업 비즈니스를 재창조할 것"이라며 "주요 선진국을 중심으로 신규 사업을 제안하고 실증 랩을 구축하겠다"고 밝혔다. 최영래 엔텔스 대표는 "글로벌 기업의 디지털 전환 전략으로 5G MEC가 핵심 기술로 부상하고 있다"며 "SK텔레콤, 에치에프알과 5G MEC 상품을 공동 개발해 글로벌 시장 내 경쟁력을 확대하겠다"고 언급했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr