"3일간의 혜택" … SSG닷컴, '쇼핑 익스프레스' 앙코르 행사

23~25일 300억 규모 상품에 쿠폰·타임딜 행사

[아시아경제 조인경 기자] SSG닷컴이 23일부터 25일까지 3일간 '쇼핑 익스프레스' 2차 프로모션를 열고 신세계몰, 신세계백화점몰 상품을 할인된 가격에 선보인다고 22일 밝혔다. 준비된 상품 물량만 300억원 규모에 이른다.

행사 기간 동안 SSG닷컴을 방문하는 모든 고객에게 신세계몰, 신세계백화점몰 상품에 한해 적용할 수 있는 할인쿠폰 9종을 제공한다. 이들 쿠폰을 사용할 경우 카테고리에 따라 최대 10%까지 할인한 가격에 구매할 수 있다.

매일 오전 9시부터는 선착순 1만명에게 당일 사용 가능한 15% 장바구니 할인 쿠폰을 제공한다. 여기에 행사 신용카드(삼성/씨티/신한/하나)로 결제할 경우 최대 10% 선할인 또는 청구할인을 추가로 적용할 수 있다. 결제 페이지에서 SSG페이를 이용하면 2000원 할인이 추가된다.

오전 10시 열리는 '타임딜' 행사에선 SSG닷컴 바이어가 엄선해 한정 수량만 준비한 상품이 매일 6가지씩 소개된다. 23일엔 이탈리안 프리미엄 브랜드 '골든구스'의 A7 스니커즈 모델을 온라인 최저가 수준인 30만원대에, 24일엔 '슈에무라'의 베스트셀러 상품을 1+1 혜택으로 구매할 수 있다. 동절기를 겨냥한 '블랙야크'의 롱패딩이 한 시즌 앞서 선보이고, '커먼프로젝트 스니커즈', '삼성 식기세척기', '스톤헨지 주얼리' 등도 행사 기간 동안 특별 가격으로 만나볼 수 있다. SSG머니를 통해 결제하면 상품에 따라 최소 1만원부터 최대 11만원까지 할인된다.

앞서 쇼핑 익스프레스 1차 행사가 열렸던 지난 7월5~7일 신세계몰과 신세계백화점몰 매출은 전년 동기 대비 83% 신장했다. 이 기간 SSG닷컴에 신규 가입한 회원 수는 지난해 같은 기간과 비교했을 때 30%, 일일 방문자 수(UV) 또한 21% 가량 늘어난 것으로 집계됐다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr