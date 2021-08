'시설폐쇄' 사랑제일교회 "광화문광장에서 예배 진행"

[아시아경제 오현길 기자] 시설 폐쇄 결정을 받은 서울 성북구 사랑제일교회가 22일 광화문 광장에서 예배를 진행한다.

사랑제일교회 측 이성희 변호사는 21일 기자들에게 보낸 메시지에서 "내일 예배는 오전 11시에 광화문 광장에서 전국 연합예배로 진행된다"며 "예배는 전광훈 담임목사가 진행할 것으로 보인다"고 밝혔다.

그는 "전국에 계신 성도분들이 자유롭게 광장 근처로 와 거리두기를 지켜 걸으면서 유튜브로 예배에 참석하는 방식"이라고 부연했다.

다만 경찰의 단속 등 구체적인 상황을 고려해 예배 장소와 방식은 변경될 수 있다고 덧붙였다.

교회에서 대면예배를 진행하지 않는 이유에 대해 "교회 폐쇄명령을 존중하고 서울행정법원에 제기한 집행정지 사건 결과를 보기 위한 것"이라고 설명했다.

사랑제일교회는 사회적 거리두기 4단계로 대면 예배가 금지된 이후인 지난달 18일부터 5주 연속 일요일마다 대면 예배를 하면서 두 차례 운영 중단 명령을 받았으나 예배를 강행하다 지난 19일 시설폐쇄 명령이 내려졌다.

