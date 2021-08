음주운전 사고내고 도주…양심 저버린 운전자에 60대 엄마 숨지고 20대 아들 다쳐

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 음주운전을 하다가 소중한 시민의 목숨을 앗아간 양심을 저버린 40대 남성 운전자가 2차 사고까지 내고도 그대로 도주하다 경찰에 검거됐다.

경남 김해서부경찰서는 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 도주치사 혐의로 A(40·남)씨를 붙잡아 조사하고 있다고 21일 밝혔다.

A씨는 술에 취한 상태이던 지난 20일 오후 9시 5분께 김해시 흥동 한 도로에서 차로를 변경하다가 투싼 차량을 들이받은 혐의를 받고 있다.

또 이 사고를 내고 도주하다가 인근에서 신호대기 중이던 세라토·SM3 승용차도 차례로 추돌한 혐의를 받는다.

이 사고로 세라토 승용차에 타고 있던 60대가 인근 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다. 2명은 부상을 입고 병원에서 치료를 받은 것으로 알려졌다.

A씨는 차 3대를 친 이후에도 아무런 구호조치를 하지 않고 현장을 벗어났다가 사고 당일 오후 11시 전후로 경찰서를 찾아 자수 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08% 이상)이었다. 경찰은 A씨가 음주운전을 하던 중 사고를 내자 음주 사실이 발각될까봐 두려워 도주를 한 것으로 보고 있다.

경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청하는 한편 정확한 사고 경위를 파악하고 있다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr