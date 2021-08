서울메이드-15개 대표 브랜드, 연내 콜라보 상품 연내 출시한다

서울서 가장 오래된 빵집 태극당, 스트리트브랜드 LMC 등 MZ세대 인기 브랜드 선정

[아시아경제 임철영 기자] 공공브랜드 ‘서울메이드(SEOUL MADE)’와 MZ세대가 사랑하는 서울의 대표 브랜드가 만난다. ‘서울메이드’는 서울산업진흥원이 국내외 MZ세대와 소통하기 위해 2019년 론칭한 공공브랜드다

23일 서울산업진흥원은 서울의 민간 브랜드 제품에 서울메이드 로고 등을 입혀 서울의 감성을 담은 다양한 상품과 서비스를 개발·발굴하고, 글로벌 MZ세대에게 새로운 경험과 라이프스타일을 제안한다. 진흥원은 공모를 통해 서울메이드와 협업할 15개 브랜드 선정을 마쳤으며 협업상품·서비스를 연내 출시할 계획이다.

1946년 문을 열어 76년째 운영 중인 서울에서 가장 오래된 빵집이자 뉴트로 트렌드를 쫓는 MZ세대가 주목하는 ‘태극당’, MZ세대에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 ‘스트리트패션’의 대표 브랜드 ‘LMC’, 단맛은 유지하면서 열량은 낮춘 저칼로리 아이스크림으로 인기가 많은 ‘스키니피그’ 등이 참여한다. 모두 서울을 기반으로 한 브랜드들이다.

올해는 나를 위한 가치 있는 소비를 지향하는 MZ세대의 특성을 반영해 협업 상품의 주제를 ‘서울의 미코노미(Meconomy)’로 정하고, 연내 출시를 목표로 상품개발을 시작한다. MZ세대의 다양한 라이프스타일을 적극 반영한 매력적이고 이색적인 상품과 콘텐츠, 서비스를 기획하고 서울메이드와 자체 프로모션 채널을 통해 소비자에게 프로모션을 펼칠 계획이다.

아울러 서울의 맛, 서울의 멋, 서울의 안전, 서울의 편리 등 4개 분야로 구성된 상품개발 분야에 더해 ‘서울의 콘텐츠’라는 신규 분야도 추가해 서비스 등 무형의 영역까지 분야를 확장한다. 서울메이드의 브랜드 영역을 확대하고, 정체성도 더욱 견고히 한다는 취지다. 이 과정에서 서울산업진흥원은 ‘서울메이드’ 협업 기업에게 상품·서비스 개발비와 함께 진흥원이 보유한 브랜드 공간, 매거진, SNS 등 채널을 통해 홍보를 지원한다. ‘서울메이드’라는 로고 사용 기회도 제공한다.

유진영 SBA 서울메이드사업단장은 “올해 서울메이드는 ‘서울의 미코노미’를 주제로 서울의 고유한 매력을 담은 이색적인 상품·서비스를 개발해 국내·외 MZ세대와 긴밀하게 소통할 계획”이라며 “서울메이드는 서울을 사랑하고 서울을 소재로 다양한 상품·서비스를 개발하는 민간 브랜드와의 협업을 통해 ‘서울메이드’ 브랜드를 확산시키고, 기업들도 ‘서울’이라는 키워드로 기업 상품을 홍보해 서로가 윈윈할 것으로 기대된다”고 말했다.

