[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 전 검찰총장 측은 25일 국민의힘 대선주자 비전토론회에 참여하겠다는 뜻을 밝혔다.

20일 윤 전 총장 측 장제원 종합상황실 총괄실장은 "경선준비위원회에서 주관하는 발표회는 전례도 없고 원칙에도 부합하지 않는다"면서도 "당의 화합을 통해 정권교체를 이뤄내라는 국민의 목소리를 받들어 발표회에 참석하기로 했다"고 밝혔다.

장 실장은 "향후 선거관리위원회의 모든 결정은 원칙과 상식에 기반하여 이뤄지기를 바란다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr