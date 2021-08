민주당, 김두관 자가격리에 "경선 연기 어렵다"

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 20일 코로나19 밀접접촉자인 김두관 의원의 경선연기 요청과 별개로 대선 경선을 원칙대로 치를 것임을 분명히 했다.

고용진 수석대변인은 이날 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “지도부 입장은 향후 여러가지 일정을 감안할 때 연기가 쉽지 않을 것 같다는 상황”이라며 이같이 전했다.

김 의원 측은 캠프를 돕던 아들의 코로나19 확진으로 경선을 1주일 정도 연기할 것을 주문했다.

고 수석대변인은 “내부 일정은 최대한 조정해서 해당 후보자가 불이익이 없도록 하고 소외되지 않도록 할 필요가 있다는데 공감대를 이뤘다”며 “토론회를 부득이 진행한다 해도 온라인 참여나 격리된 장소에서 토론 참여가 가능할 수 있도록 강구해달라는 부탁이 있었다”고 말했다.

고 수석 대변인은 “경선일 일주일정도 연기해달라는 (김 의원측의) 의견이 있었으나 여러 상황을 감안할 때 어렵지 않겠냐는 것이 지도부 인식”이라며 “자가격리된 후보가 피해를 많이 입지 않도록 조치하겠다”고 밝혔다.

