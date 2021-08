숭실대, 후기 대학원 학위수여식 비대면 개최

[아시아경제 한진주 기자] 숭실대학교가 2020학년도 후기 학위수여식을 온라인으로 개최했다.

코로나19로 인해 사전 제작한 영상을 유튜브 채널과 교내 전광판에 재생하는 것으로 오프라인 행사를 대신했다.

숭실대는 △학사보고 △장범식 총장(권설) △박광준 이사장(축사) △문태현 총동문회장(환영사) △강아람 교목부실장(축도) 등을 영상에 담았다.

이날 박사 96명, 일반대학원 석사학위 154명, 특수대학원 석사학위 235명 등 총 485명이 학위를 받았다.

숭실대는 19일부터 2일간 학위복, 학위기 등을 졸업생들에게 대여해 졸업을 기념할 수 있도록 했다. 전처럼 떠들썩한 졸업 풍경은 사라졌지만 졸업생들은 포토존에서 기념사진을 찍으며 아쉬움을 달랬다.

장범식 총장은 영상에서 "최고의 교육을 받은 여러분들은 과거로부터 미래를 이끌어 낼 수 있는 능력을 갖추고 있으니, 그 능력으로 여러분 개인의 삶뿐 아니라 우리 사회의 미래도 밝은 모습으로 그리길 부탁한다"며 "여러분들이 우리 사회를 든든하게 지탱해 주는 믿음직한 인재가 되기를 바란다"고 말했다.

