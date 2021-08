진주 상인연합회, 전통시장 방역수칙 준수 캠페인 실시

상인연합회, 전통시장 상인과 이용자 자율 동참 독려



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시 상인연합회는 지난 19일 주요 전통시장 4개소(중앙·논개·청과·자유시장)에서 안전한 전통시장 이용을 위한 코로나19 방역수칙 준수 캠페인을 했다고 20일 밝혔다.

상인연합회는 최근 코로나19의 전국적 확산과 지역감염이 증가함에 따라 전통시장 상인과 이용자들의 의식 환기를 통해 선제적 방역을 강화하고 감염 확산을 방지하고자 홍보·계도 활동을 펼쳤다.

차성수 상인연합회 회장은 “전통시장 스스로가 방역에 솔선수범해 지역 내 코로나19 확산을 막고 전통시장이 활성화될 수 있도록 상인이 적극적으로 동참하겠다”고 밝혔다.

진주시 관계자는 “전통시장 상인들이 방역을 위해 스스로 노력하고 있는 만큼 시장을 찾는 시민들께도 책임 있는 방역수칙 준수를 당부드린다”고 전했다.

