국민의당, 합당 결렬 후 내부 여진…합당파 이태규 모든 당직 사퇴

[아시아경제 나주석 기자] 이태규 국민의힘 의원이 20일 당 사무총장과 최고위원 등 모든 당직에서 사퇴했다.

국민의당은 이날 "이 의원이 안철수 국민의당 대표와 상의 후 당직에서 물러나기로 했다"고 전했다. 국민의당은 "(이 의원은) 국민의당 구성원으로서 책임과 역할은 변함없이 수행해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

후임 사무총장은 최연숙 의원이 내정됐다.

이 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "국민의당과 국민의힘의 합당이 무산된 이후 깊은 고민의 시간을 가졌다"면서 "모든 당직에서 물러나 ‘더 나은 미래를 향한 선택지로서의 정권교체’가 무엇인지 고민하며 제 생각을 가다듬는 시간을 갖고자 한다"고 밝혔다.

국민의당 관계자는 "이 의원이 합당이 난항에 빠진 후에 힘을 뺀 거 같다"며 "일주일 넘게 숙고한 끝에 내린 결정으로 안다"고 밝혔다.

국민의당 안팎에서는 이 의원은 당내에서 국민의힘과의 합당이 필요하다는 뜻을 견지해왔던 것으로 알려졌다. 이 때문에 이 의원의 사퇴 배경에는 합당이 좌절된 것에 대한 실망감 등도 영향을 미쳤다는 관측이 나온다.

