경남도, 확진자 36명 발생 … 백신 접종 완료자 6시 이후 4인 이상 허용(종합)

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 20일 오후오후 1시 30분 기준, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 36명 발생했다고 밝혔다.

지역별로는 창원 18명, 거제 7명, 통영 4명, 거창 3명, 함안 2명, 밀양·의령 각 1명이다.

창원 확진자 중 10며은 도내 확진자와 접촉한 뒤 양성 판정을 받고 9197, 9198, 9206, 9207, 9220, 9221, 9227, 9228, 9230, 9231번으로 분류됐다.

6명은 증상 발현으로 검사한 뒤 양성 판정을 받고 9196, 9202~9205, 9219번으로 분류됐다.

나머지 2명은 다른 지역 확진자와 접촉한 뒤 양성 판정을 받고 9208, 9229번으로 분류됐다.

거제 확진자 중 5명은 도내 확진자의 가족이며 양성 판정을 받고 9199~9201, 9214, 9215번으로 분류됐다.

1명은 다른 지역 확진자와 접촉한 뒤 격리 해제 전 양성 판정을 받고 9216번으로 분류됐다.

나머지 1명은 스스로 희망해 검사한 뒤 양성 판정을 받고 9217번으로 분류됐다.

통영 확진자 중 3명은 도내 확진자와 접촉한 뒤 양성 판정을 받고 9222~9224번으로 분류됐다.

나머지 1명은 수도권 확진자의 지인이며 양성 판정을 받고 9225번으로 분류됐다.

거창 확진자 3명은 도내 확진자와 접촉한 뒤 양성 판정을 받고 9210, 9211, 9218번으로 분류됐다.

함안 확진자 2명과 의령 확진자 1명도 도내 확진자와 접촉한 뒤 양성 판정을 받고 9212, 9213번으로 분류됐다.

밀양 확진자 1명은 해외입국자이며 양성 판정을 받고 9209번으로 분류됐다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 총 9228명(입원 1296명, 퇴원 7909명, 사망 23명)으로 늘었다.

경남도는 창원, 김해를 제외한 전 지역에서 현재 적용 중인 사회적거리두기 3단계를 오는 23일부터 9월 5일까지 2주 동안 유지하기로 결정했다.

또한 4단계 지역의 경우 감염 취약시설 방역 강화를 위해 방역 수칙을 변경했다.

식당·카페는 운영 가능 시간을 오후 10시에서 오후 9시로 변경하고, 9시 이후부터는 포장과 배달만 가능하다.

다만 예방 접종 완료자의 경우 식당·카페 이용 시 오후 6시 이후 4인까지 사적 모임을 허용한다.

또한 편의점의 경우 4단계 시 오후 9시, 3단계 시 10시 이후부터 편의점 내 취식 금지와 야외 테이블과 의자 이용을 금지한다.

