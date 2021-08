‘목포시민의 상’ 주인공을 찾습니다

오는 31일까지 후보자 추천 접수

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 목포시는 ‘2021년 목포 시민의 상’ 수상 후보자를 오는 31일까지 추천받는다고 20일 밝혔다.

목포 시민의 상은 지역사회 발전을 위해 기여한 공적이 뚜렷하고 목포시를 빛낸 내·외국인을 발굴·시상하는 상으로 지난 1963년부터 지난해까지 106명의 수상자를 배출한 역사와 권위가 있는 상이다.

추천 부문은 ▲지역사회봉사 ▲교육문화 ▲경제 ▲체육 ▲효행 ▲특별활동부문 등 6개이며, 후보자는 시의원, 동장 및 기관·단체장이 추천하거나, 20명 이상의 연서를 통해 개인이 추천할 수 있다.

시는 오는 9월 중 시민의 상 심사위원회를 개최해 후보자에 대한 엄격한 심사를 통해 최종 수상자 1명을 선정하며, 시상은 10월 1일 ‘제59회 목포 시민의 날’ 행사에서 진행할 예정이다.

후보자 추천 서식은 목포시청 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 기타 자세한 사항은 목포시 자치행정과로 문의하면 된다.

한편, 작년 목포 시민의 상은 노연택 바르게살기운동목포시협의회회장과 목포농업협동조합이 수상의 영예를 안았다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr