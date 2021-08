조원태 "A380 등 대형기 10년내 운항중단"…기단 효율성 강화

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 27,950 전일대비 450 등락률 -1.58% 거래량 1,174,178 전일가 28,400 2021.08.20 11:23 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, 신입 조종사 채용…코로나19 이후 처음[종목속으로]대한항공, 2분기 실적 호조에도 여전한 불확실성대한항공, 2분기 영업익 1970억원…화물사업 역대 최대 실적 close 이 10년 이내에 대형 여객기인 A380-800과 B747-8i 기종의 운항을 중단할 예정이다.

조원태 대한항공 회장은 20일 글로벌 항공 전문지 '플라이트글로벌'과 인터뷰에서 "A380을 5년 내 대한항공에서 퇴출하고, B747-8i도 10년 내 그 뒤를 따를 것"이라고 말했다.

대한항공은 현재 A380-800(407석)과 B747-8i(368석)를 각각 10대씩 운영하고 있다.

'하늘을 나는 7성급 호텔'로 불리는 A380-800은 2011년, B747-8i는 2015년부터 도입된 대표적인 대형 여객기다.

대한항공은 "기단 효율성을 높이기 위해 좌석 수가 많은 대형기를 보다 작은 중대형기로 전환하는 일환"이라고 설명했다.

