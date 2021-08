미국인 3명 중 2명 "아프간전, 잘못된 전쟁"

[아시아경제 조현의 기자] 이슬람 무장단체 탈레반의 아프가니스탄 점령으로 조 바이든 미국 대통령에 대한 비판이 빗발치는 가운데 미국인 3명 중 2명은 아프간 전쟁이 잘못됐다고 생각한다는 여론 조사가 19일(현지시간) 나왔다.

AP통신과 시카고대 여론연구센터(NORC)가 12일부터 나흘간 미국인 1729명을 대상으로 진행한 조사에 따르면 응답자의 62%가 "아프간 전쟁은 싸울 가치가 없는 전쟁"이었다고 답했다.

민주당과 공화당 지지층 모두에서 아프간전에 대해 부정적 인식이 높았지만 민주당 지지자(67%)가 공화당 지지자(57%)보다 10%포인트가량 높았다.

바이든 대통령의 외교 정책을 지지한다는 47%에 불과했고 안보 정책에는 52%가 신뢰를 보냈다.

아프간전 이후 시작된 이라크 전쟁에 대해서도 미국인 3분의 2 가까이 실수라고 보고 있는 것으로 나타났다.

응답자 절반가량은 미국 내 극단주의 단체에 의한 위협에 심각하게 우려하는 것으로 집계됐다. 3분의 1은 "다소 우려한다"고 밝혔고 "걱정하지 않는다"는 10명 중 1명에 그쳤다.

