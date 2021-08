SK텔레콤 'T다이렉트샵', 레드닷 어워드 수상

브랜드&커뮤니케이션 부문 본상

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤은 ‘2021 레드닷 디자인 어워드’에서 T다이렉트샵의 브랜드 아이덴티티(BI)가 브랜드&커뮤니케이션 부문 본상을 수상했다고 20일 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 국제 디자인 공모전으로 1955년 제정됐다. IDEA, iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.

SK텔레콤은 T다이렉트샵의 브랜드가 온라인 고객경험을 넘어 휴대폰 구입, 서비스 개통, 배송까지 고객이 일관적이고 강렬한 브랜드를 경험할 수 있도록 구현한 점과 단일 색상의 무코팅 인쇄 변경 등 친환경 디자인을 구현한 점이 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다고 밝혔다.

SK텔레콤은 행복배송 서비스 등을 통해 고객이 경험하는 구매 여정에서 ‘빠르게, 직접 제품을 받을 수 있는’ 브랜드 가치를 직관적으로 전달하기 위해 대담한 로고 타입에 화살표를 형상화했다. 패키지, 안내 책자, 배송 전문 매니저의 유니폼 등에도 일관된 브랜드 이미지를 선보였다.

예희강 SK텔레콤 Creative Comm 그룹장은 “이번 수상은 SKT만의 유니크한 브랜드 감성과 디자인력, 고객 경험을 우선시하는 브랜드 가치가 세계로부터 인정받은 것”이라며 “앞으로도 고객들에게 차별화된 브랜드 경험과 가치를 제공하기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

