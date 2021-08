네이버·SSG닷컴에 디즈니 공주들 뜬다…라방도 진행

디즈니코리아 '프린세스 페스티벌'

아이파크몰·스타필드선 팝업스토어

[아시아경제 차민영 기자] 월트디즈니 컴퍼니 코리아가 네이버, SSG닷컴 등 주요 e커머스와 손잡고 '디즈니 공주' 테마의 온라인 리테일 프로모션을 진행한다.

디즈니코리아는 '얼티밋 프린세스 셀레브레이션' 글로벌 캠페인 일환으로 '프린세스 페스티벌' 행사를 다음달까지 진행한다고 20일 밝혔다.

SSG닷컴 디즈니 브랜드관에서는 이달 23~29일 패션 아이템, 문구, 모바일 액세서리 등 500여종의 디즈니 프린세스 제품을 구매할 수 있는 프로모션을 전개한다. 다음달 10일에는 네이버 브랜드 데이 행사를 개최한다. 레고, 해즈브로, 금홍, 텐바이텐, 수향, 씨네샵, 더잠 등 파트너사와 함께 제품을 판매하며 당일 저녁 8시 라이브 방송도 진행한다.

지난 8월 5일 잠실 롯데월드몰을 시작으로 용산 아이파크몰, 수원 AK몰, 스타필드 고양 및 하남에서 다음달 12일까지 순차적으로 디즈니 프린세스 테마의 팝업스토어도 운영한다. 팝업스토어에서 일정 금액 이상 구매 시 메이크어위시 코리아와 제작한 한정판 프린세스 엽서북도 증정한다.

얼티밋 프린세스 셀레브레이션은 올해 6월부터 디즈니가 지향하는 꿈과 희망, 용기의 가치를 전달하기 위해 한국을 비롯해 독일, 프랑스, 러시아 등에서 추진된 글로벌 캠페인이다. 국내에서는 가수 에일리가 공식 캠페인송 'Starting Now(깨어나)' 한국 버전을 불렀다. 메이크어위시 코리아와 디즈니 프린세스 한정판 엽서를 제작해 수익금을 기부했다.

이번 행사 관련 정보는 디즈니 공식 인스타그램과 페이스북에서, 깨어나의 다국어 뮤직비디오는 디즈니 뮤직 유튜브 공식채널에서 각각 확인할 수 있다.

