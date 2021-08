이천 물류센터 화재 때…이재명, 황교익과 '떡볶이 먹방' 촬영

화재 발생한 지난 6월17일 유튜브 방송 녹화

약 20시간 뒤 화재 현장 방문해 보고 받아

"무책임하고 무모해" 여야 대권주자들 비판 봇물

[아시아경제 임주형 기자] 이재명 경기지사가 지난 6월 경기 이천시 쿠팡 덕평물류센터 대형 화재 당시 맛 칼럼니스트 황교익 씨가 진행하는 유튜브 방송 녹화를 진행한 것으로 전해졌다. 화재 진압에 나섰던 소방관 중 한 명이 현장에서 숨지는 등 긴박한 상황이었다. 여야 대선주자들은 이 지사를 향해 "대형 화재보다 먹방 촬영이 더 중요했나"라고 비판하며 화재 당일 자세한 행적을 공개할 것을 요구했다.

이천 물류센터 화재는 지난 6월17일 오전5시30분께 덕평물류센터에서 벌어졌다. 당시 물류센터 내 멀티탭에서 시작된 불씨가 순식간에 건물 전체로 번진 것으로 조사됐다. 화재 진압 당시 경기 광주소방서 소속 김동식 119 구조대장이 인명검색을 하던 중 건물 내에 홀로 고립돼, 이틀 뒤 주검으로 발견됐다.

이 가운데 화재 발생 당일 이 지사가 경남 창원을 방문했고, 오후에는 황 씨가 진행하는 '황교익 TV' 방송 녹화를 진행했다는 의혹이 제기됐다.

19일 한 매체에 따르면 에 따르면, 당시 이 지사는 황 씨와 함께 길거리 음식점에서 떡볶이를 먹고 대화를 나눴다. 황 씨는 최근 경기관광공사 신임 사장으로 내정됐으나 20일 자진사퇴 의사를 밝혔다.

이 지사가 화재 현장에 도착한 때는 불이 난 시점으로부터 약 20시간 뒤인 지난 6월18일 새벽 1시30분께로, 이 지사는 진압 상황을 보고받은 뒤 현장을 살폈다.

이 지사가 물류센터 화재 당일 황 씨와 유튜브 방송을 촬영했다는 의혹이 제기되자 여야 대권주자들은 일제히 비판을 쏟아내며 해명을 촉구했다.

더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 민주당 대표 캠프의 배재정 대변인은 19일 "기사에 따르면 이 지사는 화재 당일 창원 일정을 강행했고 다음날인 6월18일 오전 1시32분에서야 사고 현장에 도착했다. 화재경보기가 울린 후 약 20시간만"이라며 "사실이라면 경기도 재난재해 총책임자로서는 도저히 있을 수 없는 무책임하고 무모한 행보"라고 일갈했다.

이어 "이재명 후보는 성실하게 국민들께 소명할 것을 요청한다"고 덧붙였다.

국민의힘 대권주자인 유승민 전 의원 캠프 소속 이기인 대변인 또한 논평을 내고 "소방관이 화마 현장에서 순직한 것을 알고도 방송에 출연했다면 도민 생명을 책임지는 지사의 책무를 저버린 것"이라며 질타했다.

원희룡 전 제주지사는 이날 페이스북에 쓴 글에서 "이 지사에게는 물류센터 대형 화재, 소방관의 고립 등 그 무엇보다 황교익TV가 중요하다"라며 "일말의 양심이라도 있다면 대선후보 사퇴는 물론 지사직도 사퇴하라"고 비판했다.

이어 "전 국민이 김동식 구조대장의 생사를 걱정할 때 이재명은 황교익TV에 출연한다. 국민 안전 문제가 생겨도, 소방관이 위험해도 유튜브가 하고 싶으면 한다"라며 "이런 이재명 후보가 도민에 대한 책임을 운운하는 게 매우 가증스럽다. 지사찬스 남용 때문에 자진 사퇴하는 게 아니라, 경기도민이 해고를 해야 할 상황"이라고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr