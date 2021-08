신종우 진주 부시장 "시민·기업 불합리한 규제 개선에 앞장서겠다"

진주시, 2021년 제2차 규제개혁위원회 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 19일 오전 11시 시청 상황실에서 시민의 행복 지수 제고와 지역경제 활성화를 위한 2021년 제2차 규제개혁위원회를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에서는 진주시 등록규제 일제 정비 결과, 자치법규 제·개정으로 인한 규제 완화 및 지원 확대 사례 등 진주시의 규제개혁 추진상황 보고와 심의안건인 산업단지 내 출입구 제한 규제 완화안에 대한 심사를 진행했다.

위원회는 행정, 법률 등의 전문가와 공무원을 포함해 총 12명의 위원으로 구성돼 시민에게 불편 및 부담을 초래하는 규제와 기업활동에 걸림돌로 작용하는 규제 등에 대한 타당성 심사를 수행한다.

신종우 부시장은 “생활 속 불편을 일으키거나 기업활동을 저해하는 불합리한 규제를 개선하는 데 규제개혁위가 앞장서 줄 것”을 당부하고 “시민 누구나 시 홈페이지 규제입증 신청창구 및 규제개혁 신고센터를 통해 언제든지 불합리한 규제 개선을 요청할 수 있으니 규제개혁에 관한 관심과 적극적인 참여를 당부드린다”고 말했다.

