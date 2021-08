민주당 “국민의힘 ‘문체위 사태’ 법적 조치 검토할 것”

[아시아경제 전진영 기자] 국회 문화체육관광위원회 전체회의에서 벌어진 국민의힘 의원들의 언론중재법 개정안 반대 항의에 더불어민주당은 19일 국회 선진화법 위반 등의 법적 조치를 검토하겠다고 밝혔다.

한병도 민주당 원내수석부대표, 김승원 원내대표 비서실장, 한준호 원내대변인 등은 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 “농성을 하던 (국민의힘) 의원들이 문체위 회의장에 난입했고, 위원장 의사진행을 명백히 방해했다. 회의를 못하게 방해하는 과정에서 마이크가 파손됐다”며 이같이 말했다.

한 수석부대표는 “문제를 심각하게 바라보고 있다. 불법행위가 발생하는 족족 응분의 책임을 묻겠다”고 강조했다.

한 원내대변인은 “문체위 사태는 국민의힘 자체가 폭력 정당이라는 것을 명백히 보여줬다”며 “일하는 국회법과 국회 선진화법을 어겼고, 위원장 마이크까지 훼손했다. 명백히 이 부분에 대한 책임을 묻겠다”고 밝혔다.

김 비서실장은 “20여명 이상 되는 야당 의원들이 단체로 회의장 안으로 난입해 구호도 외치고 발언권 없이 이런저런 얘기를 했다”며 “야당 의원 한분이라도 밀접 접촉자가 있으면 국회가 마비된다고 했는데 끝날 때까지 회의장 안에 있었다”고 비판했다.

그는 “물리적 힘으로 (회의 진행을) 방해하고 코로나19 확산을 도외시하면서 당리당략에 따라 감염병 수칙을 위반해선 안 된다”며 “이번에 세게 한번 원칙을 세울 필요가 있다. 뿌리 뽑도록 하겠다”고 강조했다.

한 원내대변인은 이어진 질의응답에서 “상임위 회의 방해 등 명백한 혐의에 대해서 먼저 법적 조치를 검토하고 손괴 등 영상 확인이 필요한 부분은 확인한 뒤 하겠다”고 했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr