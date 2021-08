산청군, 심폐소생술 등 응급처치 교육 … 보건교사·일반인 360명 대상

심폐소생술 등 응급처치 교육을 통해 대처 능력을 향상



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군보건의료원은 오는 23일까지 산청군청소년수련관에서 2021년 심폐소생술 등 응급처치 교육을 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 교육은 응급의료의 중요성을 인식시키고, 심폐소생술 등 응급처치 교육을 통해 대처 능력을 향상하는 것은 물론 심정지 환자의 생존율을 높이기 위해 마련됐다.

대상자는 보건교사 등 법정의무 대상자, 자동심장충격기 설치기관 책임관리자, 일반인 등 모두 366명이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 방역 수칙을 준수하는 한편 인원을 분산해 실시한다.

교육은 경상대학교병원이 맡아 진행한다. 응급처치이론, 자동심장충격기 사용법, 심폐소생술 중요성에 관한 내용을 다룬다.

군 관계자는 “심정지가 발생하면 뇌로 이동하는 산소공급이 중단돼 심각한 뇌 손상을 초래할 수 있다. 그러나 4분 이내에 심폐소생술을 실시하면 소중한 생명을 살릴 수 있다”며 “이번 교육이 응급상황 발생 시 올바른 대처 능력을 키우는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr