[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점(점장 나연)은 19일 올해 첫 수확한 지역 대표 특산품 ‘무등산 수박’을 선보이고 있다. ‘무등산 수박’은 예로부터 임금님에게 바치는 진상품으로 줄무늬가 없는 진 초록색 껍질에 일반 수박보다 크기가 2~3배 크고 당도가 높다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr