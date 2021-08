[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 여파로 집에서 밥을 차려 먹는 사람들이 늘어나면서 음식물 처리기 수요가 크게 증가한 것으로 나타났다.

19일 전자랜드에 따르면 지난 5월부터 이달 15일까지 음식물 처리기 판매량은 전년동기대비 257% 증가했다. 올해 장마와 폭염 등이 이어진데다 코로나19 여파로 집에서 보내는 시간이 늘어나면서 주방 환경을 쾌적하게 유지하고 싶은 소비자가 늘어난 것으로 분석된다.

전자랜드 관계자는 “생활에 편의를 가져다준다면 아낌없이 지갑을 여는 소비경향이 점점 뚜렷해지는 추세”라며 “생활 필수 가전의 영역이 이제는 공기청정기·식기세척기·건조기·의류관리기·음식물처리기까지 점차 확대될 것으로 예상하고 있다”고 말했다.

