광진구 구의2동 복합청사 건립

구의동 63-7외 2필지, 지하 3 ·지상 5층 규모… 2023년8월 준공 예정... 주민센터, 도서관, 공동육아방 등 갖춘 주민생활 문화공간으로 재탄생

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 구의동 63-7외 2필지에 동주민센터, 도서관, 가족센터, 공영주차장 등이 포함된 구의2동 복합청사를 조성한다.

복합청사 건립은 노후한 동청사를 신축함으로써 지역사회의 욕구를 충족, 다양한 주민편의시설을 갖춰 주민 복리증진에 기여하기 위해 추진됐다.

신청사는 지하 3, 지상 5층 연면적 6139.26㎡ 규모로, 구의2동 현청사 및 공영주차장의 기존부지(구의동 63-7, 63-6)에 추가 매입부지(구의동 63-27)를 포함한 총 1506.7㎡ 대지에 지어진다.

지하 1~3층에는 총 83대의 부설주차장 및 공영주차장, 1층에는 도서관, 2층에는 동주민센터, 3~4층에는 공동육아방과 교육장 등을 갖춘 가족센터, 5층에는 246석의 대강당을 갖춰 복합적인 생활문화 공간으로 재탄생 될 예정이다.

이달 초 본격적인 공사가 시작된 복합청사는 지난 해 5월부터 기본 및 실시설계를 진행, 에너지효율등급?제로에너지·녹색건축·장애물 없는 생활환경 등 예비인증을 완료했다. 오는 2023년8월 준공될 예정이다.

김선갑 광진구청장은 “구의2동은 2만7000여 명의 주민이 거주하고 있는 주거지역임에도 문화·복지시설이 절대적으로 부족했다”며 “복합청사가 완공되면 문화·복지·행정이 어우러진 주민생활 공간으로서 기능을 갖춘 지역 랜드마크로 자리매김할 것으로 기대된다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr