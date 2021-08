전남 담양서 화이자 맞은 3명 병원 긴급호송

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군에서 화이자 백신 접종 후 이상 반응을 보인 20대와 40대 등 3명이 병원으로 긴급 호송됐다.

18일 담양군에 따르면 20대 남성과 여성, 40대 여성 등 3명은 오후 2시쯤 담양문화예술회관에 마련된 접종센터에서 화이자 백신을 접중한 후 이상반응을 보여, 인근 병원으로 실려갔다.

이 중 남성은 접종센터에서 어지러움을 호소하다가 쓰러진 것으로 알려졌다.

병원에서 수액 투여 등 긴급 처방을 받은 20대 남성은 현재 퇴원한 상태고, 다른 20대 여성과 40대 여성은 병원에서 안정을 취하고 있다.

담양보건소 관계자는 "현재 병원에서 수액을 맞고 있는 두 분도 컨디션이 거의 회복돼 곧 퇴원할 것으로 보인다"고 설명했다.

이어서 "현재 담당자가 백신 때문에 이상 반응을 보였는지 확인하고 있다"며 "다만 백신 접종 후 혈압 저하 등 이상 반응이 간혹 발생하긴 한다"고 설명했다.

담양군은 이날 오후 3시부터 백신 접종을 일시 중단한 상태다.

