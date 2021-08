강진군 도암면, 쌀의 날 올해 첫 벼 ‘수확’

벼 병해충 육묘상 1회 관주처리 한설벼 수확



[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 농림수산식품부가 쌀 소비 촉진과 가치를 알리기 위해 지난 2015년 제정한 쌀의 날인 18일 전남 강진군 도암면 옥전마을에서 올해 첫 벼를 수확했다.

강진군에 따르면 이날 수확한 조생종 한설 벼는 벼 병충해 1회 관주처리 농법을 사용해 못자리에서 한 번의 약제 처리 기술로 재배한 것으로 전남농업기술원이 지난 2016년 개발했다.

강진군 농업기술센터는 지난 2017년도에 첫 시범 도입해 지역 내 조생종 조기재배 작형에 성공적으로 적용했으며, 전남 최대 면적인 약 300㏊ 이상으로 알려져 있다.

벼 병충해 1회 관주처리 농법은 조생종 조기재배에 최적합 농법으로 모내기 전 모판에 1회 약제를 살포해 벼 수확기까지 추가 농약 살포를 하지 않아도 된다.

특히 7월 초 생육중 기록적인 폭우로 인한 침관수 피해에도 불구하고 잎도열병 및 잎집무늬마름병 등 병해충 발생 없어 농업인들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

또 고령화, 여성화된 농촌에서 일손 절감과 비용까지 줄일 수 있는 획기적인 농법으로 병해충 발생이 잦은 시기에 농가에 빠르게 확산할 것으로 보인다.

이날 첫 수확을 한 김군자 씨는 “기술이 도입되자마자 조생종 벼 전체 면적에 1회 관주처리 기술을 적용하고 있다”며 “폭우와 불볕더위 속에서도 피해 없이 풍요로운 결실을 거두게 돼 기쁘다”고 말했다.

강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr