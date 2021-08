구인모 거창군수, 코로나 관련 17차 브리핑

공공시설 운영 폐쇄, 행사·교육 전면 취소

18일 0시~24일 자정까지 잠시 멈춤!



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 구인모 거창군수는 18일 11시 군청 상황실에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 거창군 17차 브리핑을 열었다.

8일 0시부터 오는 24일 자정까지 1주일간 체육?문화?복지시설 등 모든 공공시설을 폐쇄하고, 군이 주관하는 행사와 교육을 전면 연기?취소한다고 밝혔다.

군은 지난 15일 코로나19 확진자가 2명 발생한 데 이어 18일까지 4일간 11명의 확진자가 발생함에 따라 1주일간 공공시설 폐쇄와 행사를 전면 취소하는 결정을 하고, ‘잠시 멈춤’ 캠페인에 군민들의 적극적인 동참을 당부하기 위해 긴급 브리핑을 개최했다.

군은 지난 15일 가족 면에 2개의 임시 이동 선별진료소를 설치하여 접촉자와 마을주민 276명에 대해 검사를 했다.

지난 17일 추가 확진자가 발생하여 가조면사무소 앞에 임시 이동 선별진료소를 설치하고 오는 20일까지 가조면민에 대해 전수검사를 시행하여 감염원 확산 예방과 차단에 철저히 할 계획이다.

또한 지난 17일 확진자 동선과 관련된 시설인 북상초등학교와 고제교회에 각각 임시선별진료소를 설치하여 검사를 진행했다.

군은 앞으로 전 행정력을 동원해 역학조사와 선별진료소 운영, 전수검사 등 코로나19 발생에 신속하게 대응해 확산을 최소화하고, 방역 수칙을 위반하는 업소나 개인에 대해서는 강력한 행정처분을 내릴 계획이다.

구 군수는 “전국적으로 연일 2000여명의 확진자가 발생하고, 우리 군도 4일간 11명이 발생해 매우 엄중한 상황에서 모든 공공시설을 즉각 폐쇄하고 군이 주관하는 행사와 교육도 전면 취소하는 선제적 조처를 했다”며 “군민 모두가 잠시 멈춘 캠페인에 적극적으로 동참해서 코로나19 확산세가 진정될 수 있도록 협조를 당부드린다”고 말했다.

