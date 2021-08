[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 보행자 교통안전을 주제로 '제39회 보행자 교통안전 공모전'을 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 공모전은 보행자 교통안전의 중요성을 알리기 위해 기획됐다. 세부 주제는 ▲도로 위 보행자 중심으로 바라본 교통안전 홍보작품 ▲보행자 교통사고 발생 감소를 위한 교통안전 홍보작품 ▲어린이·노인·장애인 보호구역 등 교통약자 배려를 위한 작품이다.

공모 분야는 광고영상(20초·40초), 광고디자인(A2사이즈 포스터), 교통안전사진으로 누구나 개인 또는 3인 이하의 팀으로 참여할 수 있다. 접수기간은 10월 1일까지로, 총 21편의 작품을 선정해 10월 중 발표할 예정이다.

