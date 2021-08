[아시아경제 박지환 기자] 피씨엘 피씨엘 241820 | 코스닥 증권정보 현재가 47,300 전일대비 1,200 등락률 -2.47% 거래량 61,755 전일가 48,500 2021.08.18 12:16 장중(20분지연) 관련기사 백신 접종 본격화에 맥 못추는 진단키트주[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일[특징주]피씨엘, 의료기기 공급계약 소식에 5%대 강세 close 은 주가 상승 등으로 115억원 규모의 파생상품금융부채 평가손실이 발생했다고 18일 공시했다.

회사 측은 "당사의 주가 상승 등으로 인한 회사가 발행한 1~3회 전환사채의 전환가격과 주가 간 차이가 발생함에 따라 회계적으로 인식한 파생금융상품평가손실"이라며 "실제로 손실이 현실화되거나 현금유출을 초래하지 않는다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr